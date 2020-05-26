Уволенная за откровенные фото педагог из Магнитогорска снова тренирует детей

26 Май 2020 2020-05-26T13:18:18+03:00

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Екатерина Конопенко, потерявшая работу в спортшколе из-за фотосессии 20-летней давности, возобновила занятия с детьми. После скандала многие родители спортсменов были на стороне тренера. И обрадовались, когда Екатерина решила вернуться к тренировкам.

— Мы общаемся, люди меня поддерживают. В общем-то, ничего не поменялось в этом направлении. До карантина мы продолжали тренировки, — рассказала педагог изданию «Челябинск Сегодня».

Напомним, Екатерина потеряла должность тренера в спортшколе из-за откровенной фотосессии. Она была снята 20 лет назад, когда женщина еще не работала педагогом. Но срок давности не убедил ни коллег, ни прокуратуру Магнитогорска, ни районный суд.

Недавно апелляционная инстанция Челябинского областного суда рассмотрела жалобу Екатерины на решение руководства спортшколы, но оставила его без изменений. Уволенная тренер отмечает, что будет и дальше отстаивать свою правоту и, если надо, дойдет до Европейского суда по правам человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU