2020-05-26T14:56:42+03:00
Общество

«Премии срезали до 1%»: транспортная прокуратура проведет проверку в аэропорту Челябинска

Сотрудники, отвечающие за подготовку самолетов, пожаловались на низкие зарплаты и плохие условия
Ангелина ЗАКИРОВА
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Авиарейсов стало меньше, но самолеты продолжают летатьтАвиарейсов стало меньше, но самолеты продолжают летатьтФото: Андрей АБРАМОВ
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Сотрудники инженерно-авиационной службы челябинского аэропорта пожаловались на плохие условия труда и сокращение зарплаты. Обращение опубликовано на странице «Алексей Текслер помоги» во ВКонтакте.

Работники, отвечающие за подготовку самолетов к вылету, написали, что их премии снизили до символического 1%, а надбавки за ночные смены вообще не выплачивают.

— Несмотря на то, что государство предприняло ряд мер для поддержки пострадавших отраслей, в которую входит аэропортовая деятельность, наш работодатель не делает никаких усилий, чтобы работники сохранили свои заработные платы, ниже приводим пример фотоматериалов производственного плана, подтверждающих, что ни о каком простое, который объявил работодатель, речи не идет, — пожаловались сотрудники аэропорта.

Фото: vk.com/question_texler

Фото: vk.com/question_texler

Также сотрудники инженерно-авиационной службы говорят, что им выплачивают 2/3 от зарплаты, ссылаясь на простои, хотя работники выполняют свои обязанности в полно объеме. Условия для работы тоже не самые лучшие.

— Не обеспечивают качественной питьевой водой, с крана и с колонки вода, не пригодная для питья, — добавили работники челябинского аэропорта. — Нет горячей воды. Должным образом не обеспечивают спецодеждой. Есть и множество других факторов.

Отметим, что это уже не первое обращение из данного подразделения аэропорта. Еще до пандемии коронавируса они жаловались на низкую зарплату, неоплачиваемые переработки и отсутствие элементарных удобств.

Фото: vk.com/question_texler

Фото: vk.com/question_texler

ПРОЧИТАЕТ ЛИ ТЕКСЛЕР?

В прошлый раз мы уже задавались этим вопросом. Дело в том, что этот паблик не имеет отношения к органам власти и создан пользователями. Но жалобы работников аэропорта без внимания не останутся.

— Он попадает в систему мониторинга «Инцидент менеджмент», откуда обращения и жалобы распределяются в ответственные органы исполнительной власти или местного самоуправления, — прокомментировали в пресс-службе главы региона.

Обратиться к губернатору можно через интернет-приемную по ссылке.

УЖЕ ПРОЧИТАЛА ПРОКУРАТУРА

Публикацией уже заинтересовалась транспортная прокуратура.

— Челябинская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту возможных нарушений, — сообщила помощник Челябинского транспортного прокурора Екатерина Кожевникова. — Срок проверки — 30 дней.

Аэропорт тоже начал внутреннюю проверку, в пресс-службе сообщили, что постараются дать оперативный ответ, но на это потребуется время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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