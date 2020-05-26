Инвалиду без ног из Челябинска разрешили установить пандус, но не дают его подключать

26 Май 2020 2020-05-26T13:45:28+03:00

Пандус есть, но его не хотят подключать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Установки подъемника в своем подъезде инвалид из Челябинска Ильяз Зинуров добивался полгода. Коммунальщики не хотели портить просторный холл чужеродной конструкцией и отказывали инвалиду под разным предлогом. Чтобы поставить пандус, Зинурова попросили собрать подписи всех жильцов, а потом забраковали предложенные варианты подъемника и заявили, что нужно вырубить отдельный вход для коляски. Под давлением городских активистов в начале мая пандус все-таки появился. Но теперь коммунальщики не дают его подключать.

Чтобы выехать на коляске на улицу, Ильяз Зинуров использует удлинитель.

— Мощность подъемника меньше, чем у утюга. Но товарищество собственников недвижимости «Наш дом» отказывается проводить к нему электричество и выдвигает новые требования. На этот раз просят профессиональный расчет параметров подключения, — рассказал Ильяз Зинуров.

Ильяз Зинуров остался без ног в 19 лет после аварии на ЧМК. Но это не помешало ему стать почетным металлургом, имя которого известно за границей. Всю жизнь отважный челябинец проходил на протезах, но теперь в силу возраста вынужден пересесть на коляску.

Даже без ног Ильяз Зинуров всегда слыл оптимистом, но конфликт с коммунальщиками подорвал его веру в людей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По российским законам, государство обязано обеспечить каждого инвалида свободным доступом в его квартиру. Но Зинурову все приходиться выбивать с боем. Пенсионер заплатил за свой пандус 290 тысяч рублей. Но его продолжают прессовать коммунальщики.

— Мы не против пандуса. Но хотим, чтобы все было сделано по закону, по техническим правилам, чтобы однажды не дошло до пожара, — говорит исполнительный директор ТСН «Наш дом» Лариса Сухарькова.

При этом дама не объясняет, почему все заботы по установке подъемника тяжким грузом легли на самого инвалида.

— Любой жилой дом в России должен иметь входную группу, доступную для маломобильных категорий граждан. Более десяти горожан уже выйграли суд, однако администрация города не торопится оборудовать входные группы. Но в этом случае мы дойдем до конца. Для нас это дело принципа, — рассказала КП-Челябинск председатель общества инвалидов Центрального района Челябинска Татьяна Кузнецова.

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ИСТОЧНИК KP.RU