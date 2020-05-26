Малые города Южного Урала поборются за большие деньги в федеральном конкурсе

26 Май 2020 2020-05-26T14:35:00+03:00

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Снежинск, Озерск, Кыштым, Усть-Катав, Аша, Нязепетровск, Миньяр и Юрюзань решили участвовать во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов. Деньги на кону немалые — десятки миллионов рублей.

Равняться в регионе есть на кого. Например, Троицку на проект «Парк культуры имени Томина», который победил во Всероссийском конкурсе в 2019 году, выделено 90 млн. руб. И теперь власти маленького города, рассказывая о перспективах парка, оперируют такими модными терминами как «еда из-под ножа». Значит, готовить блюда будут при клиенте. Появятся в парке четыре тематические зоны — семейная, молодежная, спортивная и событийная. Каждая проработана до мелочей вместе с жителями Троицка. В соцсетях и проектных группах тройчане высказывались за наполнение парков.

В этом году во Всероссийском конкурсе решили участвовать 14 малых городов региона. Комиссия выбрала 8 муниципалитетов.

Важная составляющая проекта, направленного на конкурс — проектно-сметная документация. Алексей Текслер поручил региональному минстрою помочь участникам с разработкой проектно-сметной документации. Деньгами участникам поможет областной бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU