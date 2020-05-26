Снятие ограничений в Челябинской области 2020: национальный парк «Таганай» открыли для прогулок

26 Май 2020 2020-05-26T15:25:38+03:00

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Со вторника, 26 мая, открылся национальный парк «Таганай». Всех желающих приглашают на однодневную прогулку.

В парке заверяют, что персонал соблюдает все меры предосторожности: сотрудникам выдали маски, перчатки и дезинфицирующие средства. А посетителей просят проходить регистрацию по одному.

— Мы вновь открываем для посещения Центральную тропу и Черную скалу. Регистрацию посетителей будут вести с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Места общего пользования с периодичностью раз в 2-4 часа будут обрабатывать дезинфицирующим раствором, — сообщил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

С введением в Челябинской области новых этапов снятия ограничений в парке планируют дать туристам возможность размещаться на территории приютов в палатках на безопасном расстоянии друг от друга, а потом открыть сами приюты.

Напомним, сегодня открылся национальный парк «Зюраткуль», а недавно челябинцам разрешили гулять и заниматься спортом на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU