2020-05-26T15:25:38+03:00
Общество

Снятие ограничений в Челябинской области 2020: национальный парк «Таганай» открыли для прогулок

Туристам даже разрешат ставить палатки
Ангелина ЗАКИРОВА
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Национальный парк «Таганай» открылся для туристов. Фото: vk.com/fgby_np_taganayНациональный парк «Таганай» открылся для туристов. Фото: vk.com/fgby_np_taganay
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Со вторника, 26 мая, открылся национальный парк «Таганай». Всех желающих приглашают на однодневную прогулку.

В парке заверяют, что персонал соблюдает все меры предосторожности: сотрудникам выдали маски, перчатки и дезинфицирующие средства. А посетителей просят проходить регистрацию по одному.

— Мы вновь открываем для посещения Центральную тропу и Черную скалу. Регистрацию посетителей будут вести с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Места общего пользования с периодичностью раз в 2-4 часа будут обрабатывать дезинфицирующим раствором, — сообщил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

С введением в Челябинской области новых этапов снятия ограничений в парке планируют дать туристам возможность размещаться на территории приютов в палатках на безопасном расстоянии друг от друга, а потом открыть сами приюты.

Напомним, сегодня открылся национальный парк «Зюраткуль», а недавно челябинцам разрешили гулять и заниматься спортом на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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