2020-05-26T15:33:15+03:00
Общество

Подготовка к Параду Победы в Челябинске в 2020 году: когда начнется и где будет проходить

Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы. Он пройдет 24 июня
Лидия ПЕСКОВА
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Военные еще покажут мощь российской армии на юбилейном параде Победы.Военные еще покажут мощь российской армии на юбилейном параде Победы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Юбилейный парад в честь Победы над фашисткой Германией пройдет в Москве 24 июня. Подготовку к параду во вторник, 26 мая, приказал начать президент России Владимир Путин, сообщает сайт KP.RU.

— Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня. Предлагаю провести марш Бессмертного полка 26 июля. Надо самым внимательным образом оценивать риски, если будут угрозы — перенесем «Бессмертный полк» еще на месяц после 26 июля, — сказал глава государства.

В правительстве Челябинской области подтвердили, что военный парад состоится и на Южном Урале. Подготовка к нему ведется. Парад пройдет на челябинской площади Революции в соответствии с распоряжением президента. Подробности будут сообщены позже.

Воздушный парад Победы прошел в Челябинске 9 мая. В небо над городом поднялись четыре истребителя СУ-34. Сперва они поздравили соседний Екатеринбург, а затем, развернувшись над Верхней Пышмой, прилетели в столицу Южного Урала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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