2020-05-26T16:13:01+03:00
Спорт

Сошлись на 50 млн: Сергей Мозякин подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»

Соглашение с форвардом-рекордсменом рассчитано на один сезон
Алексей МИКУШИН
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Ранее зарплата Мозякина доходила до 180 млн рублей в годРанее зарплата Мозякина доходила до 180 млн рублей в годФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Руководство «Магнитки» сегодня, 26 мая, спустя почти месяц после начала заявочной компании, объявило о том, что оставляет своего супер-нападающего в составе клуба.

Дело в том, что в конце марта спортивные боссы «Металлурга» не собирались удовлетворять аппетиты Сергея Мозякина — лучшего снайпера и бомбардира в истории отечественных чемпионатов, двукратного обладателя Кубка Гагарина. Ранее форвард зарабатывал в клубе сталеваров немалые суммы. Его зарплата доходила до 180 млн рублей в год. За пару сезонов смете с бонусами он вполне мог получать по полмиллиарда. В прошлом году его оклад составлял 130 млн рублей. Перед началом заявочной компании начальство «сталеваров» предложило Мозякину только 50 млн. Из-за такого существенного снижения переговоры с нападающим затянулись.

— Мы официально поставили точку в наших переговорах и скрепили соглашение подписями. Мы благодарны Сергею и его агенту за понимание современных реалий и грамотное отношение к делу, — прокомментировал подписание контракта первый вице-президент, директор ХК «Металлург» Сергей Ласьков.

Отметим, что в составе молодежной команды «Металлурга» выступает сын Мозякина и в своих интервью Сергей заявлял, что хотел бы вместе сыграть с ним в одном звене за основной состав Магнитки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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