Челябинский «Трактор» подписал контракт со своим воспитанником Ильей Карпухиным

26 Май 2020 2020-05-26T16:25:58+03:00

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Руководство черно-белых продолжает формировать состав команды для выступление в чемпионате КХЛ. Напомним, соглашения подписаны уже с 12 новыми игроками. Сегодня, 26 мая, клуб заявил о подписании двухлетнего двустороннего контракта с 21-летним воспитанником спортшколы «Трактор» Ильей Карпухиным. Такая форма соглашения по регламенту КХЛ оговаривает размер оклада игрока исходя из того в какой лиге он выступает. Скажем, если Карпухин по уровню своей игры будет проходить с основной состав «Трактора», то он получит одну сумму денег, нет — тогда будет выступит в ВХЛ за «Челмет», но уже за меньшую зарплату. Фактически по двустороннему контракту клуб страхует себя от ненужной переплаты игроку.

Отметим, что Карпухин провел за основной состав «Трактора» 59 матчей, на его счету одна шайба и 11 результативных передач. Он привлекался в олимпийскую команду России и сыграл в ее составе четыре матча.

— Благодарен за доверие и рад новому контракту. «Трактор» — это мой родной клуб, для меня важно выступать в Челябинске. Ставлю перед собой цель прогрессировать с каждой игрой, с каждым днём, раскрывать потенциал. Я уже начал подготовку к сезону по той индивидуальной программе, которую нам прислал клуб, — рассказал Илья Карпухин.

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ИСТОЧНИК KP.RU