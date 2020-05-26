2020-05-26T16:25:58+03:00
Спорт

Челябинский «Трактор» подписал контракт со своим воспитанником Ильей Карпухиным

Соглашение с защитником рассчитано на два сезона
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Фото: hctraktor.orgФото: hctraktor.org
Изменить размер текста:

Руководство черно-белых продолжает формировать состав команды для выступление в чемпионате КХЛ. Напомним, соглашения подписаны уже с 12 новыми игроками. Сегодня, 26 мая, клуб заявил о подписании двухлетнего двустороннего контракта с 21-летним воспитанником спортшколы «Трактор» Ильей Карпухиным. Такая форма соглашения по регламенту КХЛ оговаривает размер оклада игрока исходя из того в какой лиге он выступает. Скажем, если Карпухин по уровню своей игры будет проходить с основной состав «Трактора», то он получит одну сумму денег, нет — тогда будет выступит в ВХЛ за «Челмет», но уже за меньшую зарплату. Фактически по двустороннему контракту клуб страхует себя от ненужной переплаты игроку.

Отметим, что Карпухин провел за основной состав «Трактора» 59 матчей, на его счету одна шайба и 11 результативных передач. Он привлекался в олимпийскую команду России и сыграл в ее составе четыре матча.

— Благодарен за доверие и рад новому контракту. «Трактор» — это мой родной клуб, для меня важно выступать в Челябинске. Ставлю перед собой цель прогрессировать с каждой игрой, с каждым днём, раскрывать потенциал. Я уже начал подготовку к сезону по той индивидуальной программе, которую нам прислал клуб, — рассказал Илья Карпухин.

Чего ждать челябинскому «Трактору» после эпидемии коронавируса, — эксперт Марк Винницкий

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Делитесь своими историями с «Комсомольской правдой». Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветер был не опасным: челябинские синоптики рассказали об недавнем урагане
Челябинский «Трактор» подписал контракт со своим воспитанником Ильей Карпухиным
Сошлись на 50 млн: Сергей Мозякин подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»
В Челябинской области готовятся возобновить спортивные соревнования
Переход на площади Революции в Челябинске освободят от ларьков
Подготовка к Параду Победы в Челябинске в 2020 году: когда начнется и где будет проходить
Снятие ограничений в Челябинской области 2020: национальный парк «Таганай» открыли для прогулок
«Премии срезали до 1%»: транспортная прокуратура проведет проверку в аэропорту Челябинска
Малые города Южного Урала поборются за большие деньги в федеральном конкурсе
Инвалиду без ног из Челябинска разрешили установить пандус, но не дают его подключать
Уволенная за откровенные фото педагог из Магнитогорска снова тренирует детей
Суд прекратил дело на отель в Миассе, работавший в карантин
Снятие ограничений в Челябинской области 2020: национальный парк «Зюраткуль» открыли для туристов
Каждый пятый кредит Райффайзенбанк выдает по программе рефинансирования
Поваленные ураганом деревья разбили автомобили в Челябинске
В ботаническом саду челябинского госуниверситета собака загрызла суслика на глазах у детей
В Челябинске депутаты согласились со стройкой нового корпуса областной детской больницы в бору
Новая дата: большой концерт «РУКИ ВВЕРХ» пройдет 24 октября
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 26 мая 2020 года: число заболевших снова резко выросло
«Уралкуз» начал производство новых марок сплавов для авиационных предприятий
ГИБДД разогнала ночную гонку стритрейсеров в Челябинске
В Челябинской области начался ремонт дворов
Porsche сбил подростка на велосипеде в Челябинске
На месте опасного недостроя возле челябинской школы построят автогородок
Красотки в халатах и полотенцах удивили пассажиров челябинской маршрутки