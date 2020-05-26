Хуже в Свердловской и Пермской областях: челябинские синоптики рассказали об недавнем урагане

26 Май 2020 2020-05-26T17:42:15+03:00

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15-23 метра в секунду — именно с такой скоростью ураганный ветер гулял 25 мая в Челябинской области. Многие горожане удивились такому бедствию, которое устроило в некоторых районах настоящую пылевую бурю, однако синоптики напомнили, что такое происходит уже не первый год.

— Сколько здесь живу, всегда отмечаю ветра в апреле и мае. Вчерашний ветер был не опасным. Опасными считаются ветра, порывы которых превышают 25 метров в секунду, — цитирует издание «Полит74» начальника отдела метеорологии челябинского Гидрометеоцентра Елену Насонову.

Если взглянуть на данные прошлых лет, то можно заметить, что штормовой ветер приходит в Челябинскую область практически каждый май. Так в 2018 году его максимальная скорость составила 22 метра в секунду, а в 2019 — 24 метра в секунду. Зачастую причиной таких ураганов становится смена атмосферных фронтов.

— Вчера на нас надвигался холодный фронт с запада. Южный Урал захватило, но Свердловская и Пермская области пострадали гораздо серьезнее. Там лили дожди и даже сыпал град. В Челябинской области обошлось без осадков, — добавила ведущий синоптик челябинского гидрометцентра Татьяна Ильина.

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ИСТОЧНИК KP.RU