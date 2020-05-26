2020-05-26T17:41:38+03:00
Общество

Суровый Челябинск: антимонопольщики заинтересовались рекламой с шуточным образом коронавируса

По мнению комиссии, баннер создает неправильное представление об инфекции
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: УФАС по Челябинской областиФото: УФАС по Челябинской области
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Суровая ирония: Челябинские антимонопольщики заинтересовались рекламой городской гостиницы. В интернете нашли баннер с шуточным намеком на коронавирусную инфекцию.

Проблемную рекламу запустила гостиница «Уральские зори». На самом баннере изобразили мужчину в короне, подписав «Семь дней с короной и без вируса». Все бы ничего, однако специальная комиссия филологов пришла к выводу, что реклама создает неверное впечатление об инфекции.

— Использование выражения, приобретающего иронический характер, представляется недопустимым в ситуации, требующей осознанного и серьезного отношения общества к проблеме распространения коронавирусной инфекции, — цитирует издание «Курс дела» исследование филологов.

Также у антимонопольщиков возникли вопросы к надписи на баннере — гостиница не может гарантировать, что ее посетители не заразятся коронавирусом. Проверять соответствие рекламы закону комиссия будет на заседании 25 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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