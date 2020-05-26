Суровый Челябинск: антимонопольщики заинтересовались рекламой с шуточным образом коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T17:41:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Суровая ирония: Челябинские антимонопольщики заинтересовались рекламой городской гостиницы. В интернете нашли баннер с шуточным намеком на коронавирусную инфекцию.

Проблемную рекламу запустила гостиница «Уральские зори». На самом баннере изобразили мужчину в короне, подписав «Семь дней с короной и без вируса». Все бы ничего, однако специальная комиссия филологов пришла к выводу, что реклама создает неверное впечатление об инфекции.

— Использование выражения, приобретающего иронический характер, представляется недопустимым в ситуации, требующей осознанного и серьезного отношения общества к проблеме распространения коронавирусной инфекции, — цитирует издание «Курс дела» исследование филологов.

Также у антимонопольщиков возникли вопросы к надписи на баннере — гостиница не может гарантировать, что ее посетители не заразятся коронавирусом. Проверять соответствие рекламы закону комиссия будет на заседании 25 июня.

Бизнесмены благодарят врачей: помощь или пиар-ход? 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU