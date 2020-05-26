В супермаркетах Магнитогорска медицинские маски продают в автоматах для газировки

26 Май 2020 2020-05-26T18:13:41+03:00

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Магнитогорск, пожалуй, единственный город в Челябинской области, где защитные маски продают в автоматах для газировки. Обычно в них по системе так называемого вендинга продают напитки, сладости и продукты, а теперь — медицинские маски, сообщает «Южноуральская панорама».

Цена одноразовой маски от 25 рублей. Маски можно купить поштучно и упаковкой на всю семью. Они дороже, чем в государственной аптеке, зато всегда под рукой — у входа в местные супермаркеты. Кроме того, в автоматах можно приобрести дезинфицирующие средства и салфетки.

В условиях пандемии некоторые предприниматели из Магнитогорска перепрофилировали свой бизнес и сами шьют медицинские маски. Например, фирма Людмилы Ромашкиной с конца апреля производит маски из бязи и ситца. Компания оказывает поддержку Магнитогорской городской больнице № 1, станции скорой помощи, детской больнице, а сейчас отгружает большой заказ в Челябинскую областную больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU