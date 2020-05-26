2020-05-26T18:14:08+03:00
Общество

В челябинском аэропорту опровергли проблемы с зарплатами сотрудников

Пресс-служба настаивает на том, что снижение выплат связано с простоями
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Ранее на жалобы сотрудников обратили внимание в прокуратуреРанее на жалобы сотрудников обратили внимание в прокуратуреФото: Андрей АБРАМОВ
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Не соответствует действительности — именно так пресс-служба Челябинского аэропорта отреагировала на жалобы сотрудников, отвечающих за подготовку самолетов, о низких зарплата и плохих условиях работы в период пандемии.

Согласно информации от воздушной гавани, работники попали в достаточно интересную ситуацию — из-за указов президента, аэропорт не может приостановить свою работу, однако из-за ограничения количества авиаперелетов возникают не зависящие от работодателя и сотрудников простои, которые и оплачиваются двумя третями от оклада. При этом, в пресс-службе подчеркнули, что застои действительно происходят часто.

В аэропорту также добавили, что сейчас в учреждении нет проблем со средствами индивидуальной защиты и питанием, о которых сообщали работники воздушной гавани. Согласно информации от пресс-службы, все сотрудники получают все необходимое для защиты от инфекции, а также им выдают бутилированную воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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