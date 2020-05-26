Надо соблюсти баланс: главный архитектор Челябинска о строительстве олимпийского центра в Тополинке

26 Май 2020 2020-05-26T19:46:14+03:00

Сейчас на территории будут пытаться по максимуму сохранить деревья и зелень. Фото: архив героя публикации

Спойлер: Проект уже не изменить, но чиновники будут сохранять максимум зелени

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Жилье появилось, а социалки не появилось: главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов высказался о проекте олимпийского центра по хоккею у Тополинной аллеи. Ранее горожане выступили против застройки, ради которой вырубят часть леса.

Как отметил чиновник, сейчас кардинально менять проект уже поздно — комплекс входит в план по развитию северо-западной части города еще с 2013 года. Однако строительство жилья, благодаря деньгам инвесторов, шло гораздо быстрее, из-за чего до возведения социальных объектов руки дошли только сейчас — на месте леса, который тогда даже не был указан в плане города.

— Мы будем соблюдать баланс. В непосредственной близости от спортивного квартала есть лес, который мы перевели в соответствующий статус земель — городские леса. Там запрещено любое строительство, даже проекты благоустройства рассматриваются под лупой. И это 117 гектаров, — рассказал Крутолапов в интервью изданию Chel.dk.ru.

Также главный архитектор добавил, что сейчас документацию внимательно осматривают и оценивают, чтобы сохранить максимальное количество деревьев и обеспечить население местных районов соцобъектами. Также чиновник напомнил, что при строительстве совершенно не будет задет мемориал «Золотая гора» — у него есть охранный статус, однако уже сейчас у архитектора есть мысли как сделать место полноценным местом притяжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU