Кроссовер года: челябинцы будут платить за электричество и тепло по единой квитанции

27 Май 2020 2020-05-26T19:36:25+03:00

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Единство воплоти: жители Челябинска уже в июне получат общую квитанцию за электро- и теплоэнергию. Все из-за решения компании «Уралэнергосбыт» и «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск» объединить счета за услуги.

Согласно информации от энергетиков платежка за май будет выглядеть как квитанция за свет с информацией о необходимом платеже — средства будут поступать напрямую организациям. Все благодаря тому, что теперь сбытом электро- и теплоэнергии будет заниматься «Уралэнергосбыт».

— Это логичное решение. Уверен для жителей Челябинска, получать и оплачивать одну квитанцию просто удобнее. Кроме этого, это гораздо экономичнее и экологичнее. Каждый месяц компании печатают более миллиона квитанций, теперь это количество сократится почти вдвое. Мера позволит сберечь в среднем до тысячи деревьев в год, — заявил генеральный директор компании «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.

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ИСТОЧНИК KP.RU