Погода в Челябинске на 27 мая 2020: что прогнозируют на сегодня синоптики

27 Май 2020 2020-05-26T20:31:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода в Челябинске на 27 мая 2020 не перестает удивлять горожан. Несмотря на то, что прошедший недавно ураган обошелся без осадков, синоптики говорят, что день может быть весьма дождливым.

По данным регионального гидрометцентра, в Челябинскую область придут и грозы. При этом по всему региону, несмотря на кратковременные дожди, будет держаться теплая погода. Столбики термометров не опустятся ниже 22 градусов, а на юге области и вовсе ожидается +33. Холод ожидается лишь в горных регионах - самый минимум - 3 градуса тепла.

Ветер, к слову, уже не будет настолько лютым. В среднем, его скорость составит от 8 до 11 метров в секунду с периодическими порывами до 16. Что, впрочем, учитывая жару, может сыграть с некоторыми муниципалитетами злую шутку — в первой половине дня 27 мая в Челябинске, Карабаше и Коркино все еще будет действовать режим НМУ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Делитесь своими историями с «Комсомольской правдой». Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU