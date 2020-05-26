Военные подтвердили вспышку коронавируса в челябинском училище штурманов

26 Май 2020 2020-05-26T21:06:18+03:00

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В ЧВВАКУШе (филиал военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина) произошла вспышка COVID-19. Сначала об этом заявили родители курсантов. По слухам, «сначала заболел офицер, а потом и курсанты». Назывались и цифры заболевших — от 13 до 24 человек.

Родители жаловались на то, что курсантов изолировали в казарме, в которой живут и здоровые, а еду всем носят в термосах. Были и совсем страшные рассказы. Писали о том, что молодые люди «лежат без обоняния и не чувствуют вкус с температурой 38-39, никого не госпитализируют в больницу, а в госпитале тоже очаг COVID-19… Родственники рассказывают, что «третий и пятый курсы летают вместе в одном самолете».

Журналисты КП-Челябинск получили официальный ответ от пресс-службы Центрального военного округа. Военные подтвердили, что в ходе проведения обследования у одного из военнослужащих «было подтверждено наличие возбудителя коронавирусной инфекции».

— Инфицированный был незамедлительно доставлен в инфекционный стационар военного медицинского учреждения, где в настоящее время получает необходимое лечение. Его состояние удовлетворительное, явные признаки заболевания отсутствуют, — прокомментировали в ЦВО.

В письме также говорится о том, что взятые у курсантов пробы на наличие COVID-19 показали положительный результат еще у 12 военнослужащих. Им оказывается необходимое лечение, но состояние здоровья хорошее, признаки заболевания отсутствуют.

По официальной информации все контактировавшие с инфицированным военнослужащие и гражданские сотрудники помещены на карантин и находятся под круглосуточным наблюдением медиков.

Военные утверждают, что в училище постоянно проводят полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Все это контролируют врачи-специалисты Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пресс-службе также сообщили, что в соответствии решением Министра обороны Российской Федерации с начала мая 2020 года основная часть учащихся отправлена в летний отпуск, за исключением курсантов, проходящих летную практику, и личного состава, необходимого для обеспечения жизнедеятельности учебного заведения.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

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ИСТОЧНИК KP.RU