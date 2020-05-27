2020-05-27T05:58:41+03:00
Общество

Крупный пожар в Челябинской области оставил погорельцев без дома и автомобиля

Очевидцы сняли полыхающее здание на видео
Ангелина ЗАКИРОВА
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В Челябинской области пожар уничтожил жилой дом и автомобиль и задел соседних здания. Фото: vk.com/club69971739В Челябинской области пожар уничтожил жилой дом и автомобиль и задел соседних здания. Фото: vk.com/club69971739
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В Кыштыме по улице Свердлова загорелся хозяйственный сарай, огонь быстро охватил жилой дом и перекинулся на крышу соседнего гаража. Крупный пожар произошел вечером во вторник, 26 мая.

Очевидцы сняли инцидент, на кадрах видно, как языки пламени вырываются из окон деревянного дома.

В Челябинской области загорелся дом. Видео: группа МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш .

— В результате пожара уничтожены все строения, автомобиль и жилой дом на участке. Повреждены два соседних дома и гараж. Ущерб от пожара устанавливается, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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