Крупный пожар в Челябинской области оставил погорельцев без дома и автомобиля
В Кыштыме по улице Свердлова загорелся хозяйственный сарай, огонь быстро охватил жилой дом и перекинулся на крышу соседнего гаража. Крупный пожар произошел вечером во вторник, 26 мая.
Очевидцы сняли инцидент, на кадрах видно, как языки пламени вырываются из окон деревянного дома.
В Челябинской области загорелся дом. Видео: группа МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш .
— В результате пожара уничтожены все строения, автомобиль и жилой дом на участке. Повреждены два соседних дома и гараж. Ущерб от пожара устанавливается, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
К счастью, в пожаре никто не пострадал. Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU