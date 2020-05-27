2020-05-27T06:23:43+03:00
Общество

Выпускники в Челябинской области нарисовали стриптизера из популярного мема и чуть не лишились аттестатов

На бразильского красавца школьники «надели» маску и корону
Ангелина ЗАКИРОВА
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На схематичном рисунке директор школы в Челябинской области разглядел бразильского стриптизера из мема. Фото: vk.com/snz_podslushanoНа схематичном рисунке директор школы в Челябинской области разглядел бразильского стриптизера из мема. Фото: vk.com/snz_podslushano
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В Снежинске ученики одиннадцатого класса 117 школы нарисовали граффити, на котором изобразили Рикардо Милоса, бразильского стриптизера из популярного мема. Шутка уже «с бородой», но подростки добавили актуальности, «надев» на танцора маску и корону, и пририсовали школьный портфель.

Фото с рисунком разлетелось по соцсетям, пошли слухи, что директор угрожала не выдать аттестаты, если граффити не закрасят.

В комментариях пользователи стали защищать «современное произведение искусства» и его авторов.

— Дети в пролете с выпускным, долго придумывали эскиз, потратили много денег и времени на это, чтобы оставить память о своем выпуске и теперь классный руководитель и директор названивают , угрожают и просят закрасить. Это как вообще? Где позор? Нужны нарисованные смешарики? — пишет подписчики группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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