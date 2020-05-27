Выпускники в Челябинской области нарисовали стриптизера из популярного мема и чуть не лишились аттестатов
В Снежинске ученики одиннадцатого класса 117 школы нарисовали граффити, на котором изобразили Рикардо Милоса, бразильского стриптизера из популярного мема. Шутка уже «с бородой», но подростки добавили актуальности, «надев» на танцора маску и корону, и пририсовали школьный портфель.
Фото с рисунком разлетелось по соцсетям, пошли слухи, что директор угрожала не выдать аттестаты, если граффити не закрасят.
В комментариях пользователи стали защищать «современное произведение искусства» и его авторов.
— Дети в пролете с выпускным, долго придумывали эскиз, потратили много денег и времени на это, чтобы оставить память о своем выпуске и теперь классный руководитель и директор названивают , угрожают и просят закрасить. Это как вообще? Где позор? Нужны нарисованные смешарики? — пишет подписчики группы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Делитесь своими историями с «Комсомольской правдой». Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU