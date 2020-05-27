Сотрудник почты в Челябинске украл деньги, подделав подпись в квитанции

27 Май 2020 2020-05-27T07:58:01+03:00

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В Челябинске сотрудник почтового отделения украл деньги, подделав чужую подпись.

В прокуратуру Ленинского района пожаловалась владельца обыкновенных именных акций ПАО «ЧТПЗ», которой было начислено более 43 тыс. рублей дивидендов почтовым переводом, но деньги она так и не получила. В квитанции и чеке указано, что женщина якобы получила свои деньги, но по факту их похитил кто-то из работников «Почты России» подделав подпись пострадавшей.

— По материалам проверки в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Ленинский» СУ УМВД России по г.Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Присвоение или растрата» (ч. 2 ст. 160 УК РФ), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В результате потерпевшей причинен значительный материальный вред. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

УФПС Челябинской области сообщает, что по данному факту проводится внутренняя проверка, по ее результатам виновный будет привлечен к ответственности. Руководство почтамта и сотрудники службы безопасности оказывают максимальное содействие следствию.

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ИСТОЧНИК KP.RU