2020-05-27T08:07:24+03:00
Общество

В Челябинске из горящего девятиэтажного дома спаслись 50 человек

Причиной пожара стал загоревшийся телевизор
Ангелина ЗАКИРОВА
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У хозяйки квартиры загорелся телевизор. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Челябинской областиУ хозяйки квартиры загорелся телевизор. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Челябинской области
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В Челябинске по улице Блюхера загорелся девятиэтажный дом, 40 жильцов смогли самостоятельно выбраться из здания. Еще 10 обитателей эвакуировали огнеборцы и потушили пожар на втором этаже, не дав пламени охватить другие квартиры.

— В результате пожара пострадавших нет. Возгорание локализовано на площади 5 кв.м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области. — В настоящее время на месте работают сотрудники отделения дознания, которым предстоит выяснить причину пожара.

Как утверждает хозяйка квартиры, у нее на кухне загорелся телевизор, после чего она сразу покинула жилище.

— Сотрудники МЧС напоминают: электрооборудование и электрические приборы, установленные в жилище, необходимо эксплуатировать только в исправном состоянии. Любая, даже незначительная их неисправность, способна стать причиной пожара, — добавили в пресс-службе МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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