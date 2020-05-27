Жители Челябинской области перестали давать взятки гаишникам
Автомобильный портал «Дром» провел опрос среди южноуральцев «Когда последний раз вы давали взятку инспектору ГИБДД?». Выяснилось, что 81% водителей даже не пытались подкупить инспектора, а кто-то давал взятку, но очень давно.
Вот как распределились ответы:
— ни разу не давали взятку инспектору 50% южноуральцев;
— очень давно — 31%;
— давали взятку 2-3 года назад — 8%;
— в прошлом году — 4%;
— «в этом году» и «на днях» — по 3%.
Опрос проводился по всей стране с 21 по 28 апреля, в нем приняли участие 17 829 человек. 84% из них ответили, что не дают взятки.
— Чаще всего водители дают взятки в республике Саха (Якутия). Здесь 11,3% респондентов, это почти в три раза больше, чем в среднем по стране, выбрали ответ «на днях». В Камчатском крае и Амурской области напротив, никогда не давали взятки 72 и 70% соответственно, — рассказали социологи.
Напомним, за подкуп сотрудника ГИБДД водителю грозят принудительные работы, штраф или реальный срок.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Делитесь своими историями с «Комсомольской правдой». Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU