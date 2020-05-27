2020-05-27T08:19:18+03:00
Общество

Жители Челябинской области перестали давать взятки гаишникам

К такому выводу пришли социологи по результатам опроса
Валентина ВАГАНОВА
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В целом по стране 84% респондентов ответили, что не дают взятки инспекторам ГИБДД.В целом по стране 84% респондентов ответили, что не дают взятки инспекторам ГИБДД.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Автомобильный портал «Дром» провел опрос среди южноуральцев «Когда последний раз вы давали взятку инспектору ГИБДД?». Выяснилось, что 81% водителей даже не пытались подкупить инспектора, а кто-то давал взятку, но очень давно.

Вот как распределились ответы:

— ни разу не давали взятку инспектору 50% южноуральцев;

— очень давно — 31%;

— давали взятку 2-3 года назад — 8%;

— в прошлом году — 4%;

— «в этом году» и «на днях» — по 3%.

Опрос проводился по всей стране с 21 по 28 апреля, в нем приняли участие 17 829 человек. 84% из них ответили, что не дают взятки.

— Чаще всего водители дают взятки в республике Саха (Якутия). Здесь 11,3% респондентов, это почти в три раза больше, чем в среднем по стране, выбрали ответ «на днях». В Камчатском крае и Амурской области напротив, никогда не давали взятки 72 и 70% соответственно, — рассказали социологи.

Напомним, за подкуп сотрудника ГИБДД водителю грозят принудительные работы, штраф или реальный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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