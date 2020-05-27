2020-05-27T09:17:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 27 мая 2020 года: статистика продолжает расти

Последние данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области
Ангелина ЗАКИРОВА
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Новые случаи заболевания коронавирусом в Челябинской областиНовые случаи заболевания коронавирусом в Челябинской областиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. За последние сутки зафиксировали 82 новых случая заболевания COVID-19. Всего в регионе под присмотром врачей находится 1336 пациентов.

Еще 69 человек выписали и отправили домой, с начала пандемии в Челябинской области выздоровели 1057 человек, зараженных коронавирусом.

Также за последний день зарегистрировали две смерти: умерла 73-летняя пациентка и 81-летний мужчина с COVID-19. Всего на Южном Урале погибли 33 человека с подтвержденным коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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