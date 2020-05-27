Количество погибших от коронавируса в Челябинской области на 27 мая 2020 года: еще две смерти

27 Май 2020 2020-05-27T11:54:33+03:00

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Минздрав опубликовал свежие данные о количестве погибших от коронавируса в Челябинской области. Новыми жертвами опасного вируса стали пожилые жители Южного Урала: от COVID-19 умерла 73-летняя пациентка из Миасса, и скончался 81-летний пенсионер из Брединского района, у которого помимо коронавируса была аневризма сердца и хроническая обструктивная болезнь легких.

С начала пандемии в Челябинской области умерли 33 пациента с COVID-19, у 19 из них были другие заболевания.

Напомним, в Челябинской области зафиксировали 82 новых случая заражения опасным вирусом.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU