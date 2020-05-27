Дело сына депутата, сбившего насмерть семейную пару в Челябинской области, передали в суд

27 Май 2020 2020-05-27T10:53:40+03:00

В момент аварии Руслан был трезв. Фото: УГИБДД по Челябинской области/Личная страница героя публикации в соцсети

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До семи лет лишения свободы грозит сыну кунашакского депутата Руслану Имангулову, сбившему насмерть семейную пару. Еще три года он не сможет занимать определенные должности. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение, дело направлено в Кунашакский райсуд.

Сын депутата насмерть сбил двух человек в Челябинской области 00:00 00:00

— Утверждено обвинительное заключение в отношении 22-летнего жителя села Кунашак, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Вину в совершении преступления водитель признал в полном объеме, — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, 15 июля прошлого года Руслан Имангулов ехал по селу Кунашак на Toyota Mark II. Машина выскочила на встречку и улетела на обочину. В этот момент вдоль дороги шли два пешехода — иномарка снесла их насмерть. Под колесами погибла семейная пара — 58-летняя женщина и 49-летний мужчина.

— По версии следствия, в силу значительного превышения разрешенной в населенном пункте скорости движения, при торможении не справился с управлением автомобиля, допустил его занос, потерял контроль за движением, — сообщили в прокуратуре.

Отметим, что после ДТП жители Кунашака переживали, что историю замнут, но уголовное дело передали из местного отдела полиции в спецотдел по расследованию аварий областного главка. Обстоятельства ДТП и комментарии односельчан, — в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU