В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проходят обыски
В Минэконом развития региона рассказали, что в Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проводятся следственные действия, внимание следователей привлекла хозяйственная деятельность АИР за период с 2014 по 2017 года.
— Минэкономразвития Челябинской области оказывает необходимое содействие для оперативного и максимально объективного выяснения всех обстоятельств, — сообщила пресс-секретарь министерства экономического развития региона Александра Благинина.
В Следственном комитете Челябинской области от комментариев отказались.
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ИСТОЧНИК KP.RU