В Челябинске поймали находившегося в федеральном розыске автолюбителя
Попался пьяным: в Челябинске силовики задержали автолюбителя, который пять месяцев скрывался от федерального розыска. Преступника помог найти один из прохожих, который обратил внимание на вызывающее поведение мужчины.
Как рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии, полгода назад 29-летнего мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Автолюбитель уже был неоднократно судим и после объявления о его розыске стал скрываться от преследования. Силовикам помогло, то что преступник, будучи пьяным, начал приставать к прохожим в одном из дворов в Курчатовском районе, которые и вызвали росгвардейцев.
Сейчас мужчину передали сотрудникам полиции Советского района для дальнейшего разбирательства. Ранее именно они выставили его в федеральный розыск.
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ИСТОЧНИК KP.RU