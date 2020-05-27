В Челябинске поймали находившегося в федеральном розыске автолюбителя

27 Май 2020 2020-05-27T12:29:59+03:00

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Попался пьяным: в Челябинске силовики задержали автолюбителя, который пять месяцев скрывался от федерального розыска. Преступника помог найти один из прохожих, который обратил внимание на вызывающее поведение мужчины.

Как рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии, полгода назад 29-летнего мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Автолюбитель уже был неоднократно судим и после объявления о его розыске стал скрываться от преследования. Силовикам помогло, то что преступник, будучи пьяным, начал приставать к прохожим в одном из дворов в Курчатовском районе, которые и вызвали росгвардейцев.

Сейчас мужчину передали сотрудникам полиции Советского района для дальнейшего разбирательства. Ранее именно они выставили его в федеральный розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU