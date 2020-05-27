2020-05-27T13:18:03+03:00
Общество

Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для клиентов из сегмента микро бизнеса

Сделать это можно быстро и безопасно в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн
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Клиенты Райффайзенбанка из сегмента микро бизнеса теперь могут онлайн подтвердить целевое использование кредита. Сделать это можно быстро и безопасно в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн.

— Цифровые сервисы Райффайзенбанка делают жизнь клиента проще за счет быстрого решения любых финансовых задач. Онлайн-заявка на подтверждение целевого использования кредита клиентами из сегмента микро позволила нам более чем в двое сократить время обработки этой задачи на стороне банка. А это значит, что клиенты смогут быстрее получить сервис и потратить это время на решение других важных задач, — отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

По закону в сегменте микро клиенты подтверждают целевое использование кредитов на сумму более 1 млн рублей в течение 30 дней с момента выдачи. Ранее этот процесс занимал до 2-х дней. Теперь подтвердить целевое использование кредита клиенты могут в Райффайзен Бизнес Онлайн. Для этого необходимо зайти в раздел «Кредит для бизнеса» и нажать кнопку «Целевое использование» в поле кредита.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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