Защита от охотников: минэкологии обратились в суд из-за границ челябинского нацпарка

27 Май 2020 2020-05-27T13:25:45+03:00

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Охоту запретить: министерство экологии Челябинской области обратились в суд из-за границ нацпарка «Зигальга». Охраняемый лес с животными находится прямо по соседству с охотничьими хозяйствами.

Ранее областное общество охотников и рыбаловов уже отказалось закрывать некоторые пограничные с парком территории для охоты. Теперь, чтобы не допустить убийства охраняемых животных, ведомство обратилось в Арбитражный суд.

— В границах парка запрещена вырубка деревьев, а также любая охота. Границы нацпарка разрабатывались Минприроды РФ. В том случае, если границы парка проходят по территории охотничьих хозяйств, министерство инициирует судебный процесс по изъятию всей территории или ее части, используемой под государственные нужды, — сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Кроме того, сейчас ведомство готовит ходатайство о введении обеспечительных мер. Документ позволит запретить охоту на спорной территории до решения суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU