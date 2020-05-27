Сбербанк в Челябинской области с конца апреля выдал150 кредитов по программе льготной ипотеки

27 Май 2020 2020-05-27T13:23:48+03:00

Общая сумма выдач составила 257 млн рублей, более 500 заявок на льготную ипотеку уже одобрено

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С 21 апреля — даты старта льготной ипотечной программы — Сбербанк в Челябинской области выдал 150 кредитов на покупку жилья в новостройках со ставкой 6,4% на общую сумму 257 млн рублей.

Всего по новой программе ипотеки с господдержкой в Сбербанке на Южном Урале одобрено 512 заявок на общую сумму 873,1 млн рублей.

В рамках программы оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке в Челябинске и Челябинской области можно на сумму до 3 млн рублей. Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

— Своевременное предложение в виде льготной программы оказало положительное влияние на ипотечный рынок и поддерживает и как заемщиков, так и строительные компании. Отмечу активное использование нашими клиентами онлайн-возможностей в области кредитования. Сегодня приобрести недвижимость по новой или любой другой жилищной программе можно через сайт DomClick или мобильное приложение. Сервис также позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru, — прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка

Напомним, стандартная процентная ставка по льготной программе — 6,4%, клиентам Сбербанка кредит с господдержкой доступен по ставке 6,1% благодаря специальной акции.. Она позволяет снизить ставку по любому ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». Воспользоваться ею можно до 30 июня 2020 года.Данная акция распространяется не только на кредиты с господдержкой

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

• Квартира в новостройке — от 5,9% годовых

• Квартира на вторичном рынке — от 7,8% годовых

• Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых

• Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых.

Более подробную информацию об ипотечных программах можно узнать на сайте Сбербанка www.sberbank.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU