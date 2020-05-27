2020-05-27T13:33:01+03:00
Общество

Пить можно: Роспотребнадзор Челябинской области проверил питьевую и горячую воду

Уже известны результаты исследования
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования воды в ЧелябинскеРоспотребнадзор опубликовал результаты исследования воды в ЧелябинскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В лаборатории Роспотребнадзора Челябинской области проверили питьевую и горячую воду из-под крана за январь-апрель 2020 года и опубликовали результаты исследования.

— Исследована из коммунального городского водопровода 101 проба воды холодного водоснабжения, из которых 6 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим нормативам, — сообщат пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. — В этот же период исследовано 44 пробы воды горячего водоснабжения, 6 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 1 проба не соответствовала по микробиологическим показателям.

В пресс-службе подчеркнули, что качество воды в Челябинске находится на постоянном контроле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Сфотографировали непогоду, пострадали от стихии? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опасная магия: магнитогорская прокуратура требует заблокировать сайт про фей
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
В России больше денег: финский тренер «Трактора» рассказал работе в Челябинске
60 ударов топором: жительницу Миасса осудили за причинение увечий
Количество зараженных коронавирусом в Кургане на 27 мая 2020 года: почти 200 случев
Пить можно: Роспотребнадзор Челябинской области проверил питьевую и горячую воду
Сбербанк в Челябинской области с конца апреля выдал150 кредитов по программе льготной ипотеки
Защита от охотников: минэкологии обратились в суд из-за границ челябинского нацпарка
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для клиентов из сегмента микро бизнеса
В Челябинске поймали находившегося в федеральном розыске автолюбителя
В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проходят обыски
Дело сына депутата, сбившего насмерть семейную пару в Челябинской области, передали в суд
В Челябинске женщина напала на полицейского, который попросил ее надеть маску
ВТБ Лизинг предлагает новый SKODA RAPID с выгодой до 7%
Количество погибших от коронавируса в Челябинской области на 27 мая 2020 года: еще две смерти
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 27 мая 2020 года: статистика продолжает расти
Жители Челябинской области перестали давать взятки гаишникам