Пить можно: Роспотребнадзор Челябинской области проверил питьевую и горячую воду
В лаборатории Роспотребнадзора Челябинской области проверили питьевую и горячую воду из-под крана за январь-апрель 2020 года и опубликовали результаты исследования.
— Исследована из коммунального городского водопровода 101 проба воды холодного водоснабжения, из которых 6 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим нормативам, — сообщат пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. — В этот же период исследовано 44 пробы воды горячего водоснабжения, 6 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 1 проба не соответствовала по микробиологическим показателям.
В пресс-службе подчеркнули, что качество воды в Челябинске находится на постоянном контроле.
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ИСТОЧНИК KP.RU