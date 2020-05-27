Количество зараженных коронавирусом в Кургане на 27 мая 2020 года: почти 200 случев

27 Май 2020 2020-05-27T13:40:11+03:00

Только один из новых случаев завозный Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Количество зараженных коронавирусом в Кургане на 27 мая 2020 года остается значительно ниже по сравнению с соседними регионами. Так за прошедшие сутки оперштаб зафиксировал семь новых случаев заражения.

Так всего с начала пандемии коронавирус был подтвержден у 199 пациентов. Из новых случаев только один был завозным. Остальные шесть зараженных из Кургана, Шадринска, Макушино, Сафакулевского района.

Из больниц также были выписаны 85 человек. Под медицинским наблюдением остаются более четырех тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU