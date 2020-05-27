2020-05-27T13:40:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Кургане на 27 мая 2020 года: почти 200 случев

Прирост количества зараженных коронавирусом в Кургане превысил 3 процента
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Только один из новых случаев завозныйТолько один из новых случаев завозныйФото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом в Кургане на 27 мая 2020 года остается значительно ниже по сравнению с соседними регионами. Так за прошедшие сутки оперштаб зафиксировал семь новых случаев заражения.

Так всего с начала пандемии коронавирус был подтвержден у 199 пациентов. Из новых случаев только один был завозным. Остальные шесть зараженных из Кургана, Шадринска, Макушино, Сафакулевского района.

Из больниц также были выписаны 85 человек. Под медицинским наблюдением остаются более четырех тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 27 мая 2020 года: статистика продолжает расти

Последние данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Сфотографировали непогоду, пострадали от стихии? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опасная магия: магнитогорская прокуратура требует заблокировать сайт про фей
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
В России больше денег: финский тренер «Трактора» рассказал работе в Челябинске
60 ударов топором: жительницу Миасса осудили за причинение увечий
Количество зараженных коронавирусом в Кургане на 27 мая 2020 года: почти 200 случев
Пить можно: Роспотребнадзор Челябинской области проверил питьевую и горячую воду
Сбербанк в Челябинской области с конца апреля выдал150 кредитов по программе льготной ипотеки
Защита от охотников: минэкологии обратились в суд из-за границ челябинского нацпарка
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для клиентов из сегмента микро бизнеса
В Челябинске поймали находившегося в федеральном розыске автолюбителя
В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проходят обыски
Дело сына депутата, сбившего насмерть семейную пару в Челябинской области, передали в суд
В Челябинске женщина напала на полицейского, который попросил ее надеть маску
ВТБ Лизинг предлагает новый SKODA RAPID с выгодой до 7%
Количество погибших от коронавируса в Челябинской области на 27 мая 2020 года: еще две смерти
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 27 мая 2020 года: статистика продолжает расти
Жители Челябинской области перестали давать взятки гаишникам