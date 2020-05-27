2020-05-27T14:05:41+03:00
Общество

ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса

Учитывая ограничения до 1 июля 2020 года реализация инновационного сервиса ВТБ для корпоративных клиентов будет бесплатной
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ запустил сервис по удаленной регистрации в Росреестре договоров залога недвижимости по кредитам для бизнеса. Учитывая ограничения, вызванные распространением COVID-19, до 1 июля 2020 года реализация инновационного сервиса ВТБ для корпоративных клиентов будет бесплатной.

Решение дает возможность удаленно провести государственную регистрацию договора, где залогодателем выступает юридическое лицо. Первый кредит с сервисом онлайн-регистрации залога недвижимости был предоставлен ООО «Карвен» (многофункциональный бизнес-центр «Академик») - московскому представителю сегмента среднего и малого бизнеса.

Инновационный сервис реализуется через удаленный доступ на платформе «Метр квадратный» экосистемы недвижимости Группы ВТБ. Вся информация передается по зашифрованным каналам связи, что гарантирует полную информационную безопасность сделки. Передовые технологии криптозащиты позволяют выдать клиенту усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), а также подать договор залога на регистрацию без дополнительного посещения Росреестра и МФЦ. В рамках удаленного оформления залога недвижимости до 1 июля 2020 года предприниматели оплачивают только выпуск УКЭП, сама регистрация в течение этого срока будет бесплатной.

«Новый сервис позволяет нашим клиентам даже в период самоизоляции и действия ограничений развивать бизнес и не откладывать реализацию планов. Учитывая высокую долю обеспечения кредитов бизнесу недвижимостью, услуга удаленной регистрации договора залога была реализована в рекордно короткие сроки. Сервис обеспечивает нашим заемщикам лучший клиентский путь оформления обеспечения кредита исключительно через цифровые каналы: от его регистрации до последующего снятия обременения после погашения обязательств. Теперь клиенты ВТБ могут полностью оформить договор залога недвижимости в максимально короткие сроки, без дополнительных затрат по времени», - отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

«Для банка новый сервис значительно сокращает прямые и косвенные затраты в части залоговых процедур и решает задачу экстерриториальной подачи договора на регистрацию в Росреестр. Благодаря поддержке Росреестра, предоставившего необходимую инфраструктуру для обмена данными со своей стороны и поддерживающему переход банковского сервиса в цифровые каналы, наш проект полностью отвечает требованиям времени», - прокомментировал член правления ВТБ Максим Кондратенко.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опасная магия: магнитогорская прокуратура требует заблокировать сайт про фей
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
В России больше денег: финский тренер «Трактора» рассказал работе в Челябинске
60 ударов топором: жительницу Миасса осудили за причинение увечий
Количество зараженных коронавирусом в Кургане на 27 мая 2020 года: почти 200 случев
Пить можно: Роспотребнадзор Челябинской области проверил питьевую и горячую воду
Сбербанк в Челябинской области с конца апреля выдал150 кредитов по программе льготной ипотеки
Защита от охотников: минэкологии обратились в суд из-за границ челябинского нацпарка
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для клиентов из сегмента микро бизнеса
В Челябинске поймали находившегося в федеральном розыске автолюбителя
В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проходят обыски
Дело сына депутата, сбившего насмерть семейную пару в Челябинской области, передали в суд
В Челябинске женщина напала на полицейского, который попросил ее надеть маску
ВТБ Лизинг предлагает новый SKODA RAPID с выгодой до 7%
Количество погибших от коронавируса в Челябинской области на 27 мая 2020 года: еще две смерти
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 27 мая 2020 года: статистика продолжает расти
Жители Челябинской области перестали давать взятки гаишникам