2020-05-27T14:09:32+03:00
Спорт

В России больше денег: финский тренер «Трактора» рассказал работе в Челябинске

Симо Вехвилайнен в новом сезоне будет тренировать вратарей
Алексей МИКУШИН
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Симо Вехвилайнен - тренер вратарей "Трактора". Фото: пресс-служба ХК "Трактор"Симо Вехвилайнен - тренер вратарей "Трактора". Фото: пресс-служба ХК "Трактор"
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Недавно «медведи» представили состав обновленного тренерского штаба, во главе которого, напомним, встал воспитанник челябинского хоккея, экс-наставник клуба Анвар Гатиятулин.

Тренировать вратарей в «Тракторе» будет 37-летний финский специалист Симо Вехвилайнен. Он рассказал, что принял предложение из Челябинска без колебаний.

— В финских лигах финансирование все же меньше, многие совмещают должности. В России так вопрос не стоит. В КХЛ я могу сконцентрироваться только на вратарях. В России у клубов больше финансовых возможностей, поэтому больше внимания уделяется командам. Нужно только работать, — цитирует специалиста пресс-служба ХК «Трактор»

Симо Вехвилайнен, оценивая вратарскую бригаду черно-белых сказал, что в «Тракторе» есть три хороших вратаря. Самое главное, что среди них будет конкуренция.

— Если мы будем работать каждый день, конкурировать между собой, то выиграют от этого все, — подчеркнул он.

Чего ждать челябинскому «Трактору» после эпидемии коронавируса, — эксперт Марк Винницкий

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ИСТОЧНИК KP.RU

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