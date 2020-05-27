В России больше денег: финский тренер «Трактора» рассказал работе в Челябинске
Недавно «медведи» представили состав обновленного тренерского штаба, во главе которого, напомним, встал воспитанник челябинского хоккея, экс-наставник клуба Анвар Гатиятулин.
Тренировать вратарей в «Тракторе» будет 37-летний финский специалист Симо Вехвилайнен. Он рассказал, что принял предложение из Челябинска без колебаний.
— В финских лигах финансирование все же меньше, многие совмещают должности. В России так вопрос не стоит. В КХЛ я могу сконцентрироваться только на вратарях. В России у клубов больше финансовых возможностей, поэтому больше внимания уделяется командам. Нужно только работать, — цитирует специалиста пресс-служба ХК «Трактор»
Симо Вехвилайнен, оценивая вратарскую бригаду черно-белых сказал, что в «Тракторе» есть три хороших вратаря. Самое главное, что среди них будет конкуренция.
— Если мы будем работать каждый день, конкурировать между собой, то выиграют от этого все, — подчеркнул он.
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ИСТОЧНИК KP.RU