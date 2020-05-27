2020-05-27T14:14:07+03:00
Общество

60 ударов топором: жительницу Миасса осудили за причинение увечий

Ранее потерпевший также издевался над женщиной и ее друзьями
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Суровая месть за домашнее насилие: жительница Миасса получила два года колонии за нападение на человека. До приезда полиции женщина успела более 60 раз ударить обидчика обухом топора.

По информации от горсуда, инцидент произошел еще в декабре 2019 года. Перед нападением мужчина также издевался над девушкой и ее близкими. После начала избиения, женщина, под воздействием алкоголя, продолжала бить обидчика топором до приезда силовиков, которые ее задержали.

Из-за множественных смягчающих обстоятельств, а также из-за маленького ребенка и больной матери женщине назначили два года колонии общего режима. Кроме того, решение также может быть обжаловано в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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