60 ударов топором: жительницу Миасса осудили за причинение увечий

27 Май 2020 2020-05-27T14:14:07+03:00

Ранее потерпевший также издевался над женщиной и ее друзьями

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Суровая месть за домашнее насилие: жительница Миасса получила два года колонии за нападение на человека. До приезда полиции женщина успела более 60 раз ударить обидчика обухом топора.

По информации от горсуда, инцидент произошел еще в декабре 2019 года. Перед нападением мужчина также издевался над девушкой и ее близкими. После начала избиения, женщина, под воздействием алкоголя, продолжала бить обидчика топором до приезда силовиков, которые ее задержали.

Из-за множественных смягчающих обстоятельств, а также из-за маленького ребенка и больной матери женщине назначили два года колонии общего режима. Кроме того, решение также может быть обжаловано в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU