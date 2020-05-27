Опасная магия: магнитогорская прокуратура требует заблокировать сайт про фей

27 Май 2020 2020-05-27T14:57:07+03:00

На портале была информация, побуждающая детей к опасным действиям

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По следам блогеров: прокуратура Магнитогорска заинтересовалась детским сайтом про фей. По информации ведомства, информация, указанная на портале, может быть вредна и опасна для читателей.

Как оказалось на сайте были написаны советы о том, как стать феей в домашних условиях. В них детям предлагали выполнять опасные для их жизни и здоровья действия, что по закону запрещено для публикации на детских ресурсах.

Итоги проверки были направлены в Правобережный суд Магнитогорска. Теперь сайт с опасными советами будет заблокирован.

Интересно и то, что ранее на порталы с подобным содержанием уже обращали внимание интернет-блогеры. На них детям предлагалось оставлять на ночь включенной газовую плиту, а на некоторых даже спрыгивать с большой высоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU