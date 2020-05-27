Коронавирус внес коррективы: Владимир Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС

27 Май 2020 2020-05-27T15:26:01+03:00

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Мероприятия саммитов ШОС и БРИКС официально перенесены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в мире. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

Перенос, в первую очередь, касается встреч глав государств, которые ранее летом 2019 года были перенесены из Челябинска в Санкт-Петербург. Новая дата проведения пока неизвестна и будет зависеть от эпидемологической ситуации в странах-участницах ШОС и БРИКС.

В релизе от Кремля не указано затронет ли это часть мероприятий саммитов, которые должны были пройти в июне 2020 года в Челябинске, однако вероятно эти события также будут перенесены.

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ИСТОЧНИК KP.RU