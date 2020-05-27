ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра

27 Май 2020 2020-05-27T16:32:41+03:00

Изменить размер текста: A A

ВТБ специально ко Дню предпринимателя, который отмечается в России 26 мая, предоставляет 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра. Предложением смогут воспользоваться предприниматели из отраслей, наиболее пострадавших от последствий COVID-19. Специальные условия действуют до 25 июня.

Теперь пользователи мобильной бухгалтерии Цифра могут оформить подписку стоимостью от 2950 рублей вместо 5900 рублей. Чтобы воспользоваться спецпредложением, клиенту необходимо осуществлять деятельность в одной из отраслей, включенных в список пострадавших вследствие COVID-19 из постановления Правительства РФ. В пакет, на который распространяется акция, входят такие опции, как налоговый учёт «под ключ», подготовка и сдача отчётности, электронная подпись, а также прямая бухгалтерская поддержка через чат приложения.

Мобильная бухгалтерия Цифра доступна для работы клиентам различных банков, включает все инструменты, необходимые ИП для полноценного документооборота. Пользователь может самостоятельно отслеживать финансовые операции, управлять несколькими счетами, открытыми в разных банках, получать напоминания о рабочих задачах и персонализированные экспертные рекомендации на основе рыночной аналитики.

«День предпринимателя в этом году ознаменован непростым для бизнес-сообщества периодом. Предпринимателям сейчас нужна реальная поддержка и плечо надежных партнеров, поэтому любая возможность поддержать свое дело для них имеет значение. Мы подготовили специальные условия на нашу мобильную бухгалтерию для предпринимателей, чьи отрасли пострадали от коронавируса. Сервис Цифра и его возможности высоко оценили клиенты, особенно при переходе на удаленную работу. Ко Дню предпринимателя мы приняли решение сделать наш сервис еще доступнее, продолжая реализовать меры поддержки клиентов и помогать им в ведении своего дела сейчас», — сообщил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.

Ранее ВТБ расширил функционал мобильного приложения Цифра, после чего предпринимателям cтала доступна услуга подготовки отчетности за 2019 год, а также помощь в оформлении временного приостановления деятельности предприятиям ряда отраслей в период распространения COVID-19, и в возобновлении работы по окончании пандемии. Для подключения к сервису необходимо бесплатно скачать его в App Store и Google Play и зарегистрироваться. К аккаунту можно привязать расчетные счета в банках, либо отправить онлайн-заявку на открытие счета РКО в ВТБ.

Реклама