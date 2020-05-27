В разгар сезона клещей челябинцы столкнулись с дефицитом иммуноглобулина

27 Май 2020 2020-05-27T15:57:51+03:00

В Челябинской области клещи покусали уже около трех тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В разгар сезона клещей Челябинск столкнулся с дефицитом иммуноглобулина. Это единственное средство, которое помогает остановить развитие клещевого энцефалита у не привитого человека.

— Наши специалисты держат связь с производителем лекарственного препарата, пишут письма в минздрав России. В мае иммуноглобулин поступил на Областной аптечный склад для передачи больницам и для продажи в розничную сеть. В ближайшее время свыше 1000 доз поступят в те территории, где нуждаются в поставке лекарства, — заверили КП-Челябинск в пресс-службе областного минздрава.

В начале мая в поселках Челябинской области увеличилось количество нападений клещей. Из-за эпидемии коронавируса, акарицидную обработку против насекомых начали слишком поздно.

В прошлом году клещи покусали 17,8 тысяч южноуральцев. Практически каждый четвертый из них — ребенок. Клещевым энцефалитом заболели 75 человек, боррелиозом — 105 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU