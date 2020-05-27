Необычная находка: в челябинском бору нашли надгробье XIX века

27 Май 2020 2020-05-27T16:47:26+03:00

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Надгробье конца XIX века — явно не та находка, которую ожидаешь найти во время прогулок по челябинскому бору, однако именно на такой памятник недавно наткнулись краеведы. При этом, по словам некрополиста Вениамина Пухова, который и нашел камень, надгробье здесь уже не первый год.

— Я наткнулся на это надгробие в городском бору за родником, что в Каменных Карьерах, лет 10 назад. Сначала не придал значения, но все-таки зарубку на память оставил. Сейчас вновь вернулся к этой теме. Повторно надгробие искали уже по координатам. Камень совершенно врос в землю, покрыт мхом, видно, что очень тяжелый, поднять его один человек не может. Мы с Игорем Казанцевым его отмыли водой и сумели прочитать надпись. Видимо, над камнем был крест, но сейчас его уже нет, — рассказал Вениамин.

Памятник, как рассказали в региональном госархиве, принадлежит купцу 2-ой гильдии Василию Комольцев. В XIX веке он торговал земледельческими орудиями, скобяным товаром, хлебом и посудой. При чем сам камень изначально был на Казанско-Богородинском кладбище, однако судя по всему, его потомки побоялись, что во время сноса захоронений в 1930-х годах, его могли просто забрать, поэтому и увезли надгробье в лес.

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ИСТОЧНИК KP.RU