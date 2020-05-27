2020-05-27T16:46:47+03:00
Происшествия

В Челябинской области смягчили приговор куратору групп смерти

Финансового аналитика, который давал подросткам страшные задания, задержали в июле 2017 года
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Срок скостили, но всего на три месяцаСрок скостили, но всего на три месяцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На три месяца меньше — куратору групп смерти, который склонял к самоубийству девочку из Челябинска, смягчили судебный приговор. Ранее Никита Неаронов получил 4 года и 8 месяцев колонии общего режима.

Как сообщили в Челябинском облсуде, из-за того, что на момент составления приговора истек срок давности уголовного преступления, наказание бывшему финансовому аналитику смягчили. Правда, всего на три месяца — теперь срок составляет 4 года и 5 месяцев. В остальном, приговор остался без изменений.

Ранее жителя Подмосковья Никиту Неаронова осудили за склонение к самоубийству. Жертвами парня стали две девочки из Челябинской и Амурской областей.

— Он призывал их к нанесению ран на своем теле, давал обязательные к исполнению задания о необходимости прослушивания и просмотра аудио-и видеоматериалов со сценами насилия, суицидов, тем самым формируя депрессивную направленность сознания. По независящим от осужденного обстоятельствам, результат указанных действий не наступил, молодого человека задержали сотрудники полиции, — сообщила пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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