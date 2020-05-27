Выходим из изоляции: в Челябинске начали запускать фонтаны
Челябинск, вместе с жителями, начинает выходить из режима самоизоляции. Так, помимо парков, которые стали открытыми для посетителей, по всему городу начали включать фонтаны. В частности, любующихся водой горожан уже можно увидеть в сквере у Площади Революции и у городского вокзала.
Скоро здесь также будет светФото: Ирина ФАДЮШИНА
При этом, у центрального фонтана даже вечером уже достаточно многолюдно. И это несмотря на то, что на Площади Революции еще не включили светомузыку, что, впрочем, по словам главы Советского района Владислава Макарова, скоро может измениться.
— Мы составили целый плейлист песен военных лет. Всего мы подобрали 25 мелодий, которые должны будут играть до Парада Победы. Пока мы их планируем запустить вместе со светом 1 июня, однако для этого нам нужно проконсультироваться с городской администрацией. Фонтан привлекает людей, поэтому нужно решить: или показать красоту, или позаботиться о здоровье граждан, — рассказал чиновник.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Сфотографировали непогоду, пострадали от стихии? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU