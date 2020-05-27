2020-05-27T18:57:34+03:00
Общество

Выходим из изоляции: в Челябинске начали запускать фонтаны

Людей много, даже без светомузыки
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Деревянного короба уже нетДеревянного короба уже нетФото: Андрей МОСКВИЧЕВ
Изменить размер текста:

Челябинск, вместе с жителями, начинает выходить из режима самоизоляции. Так, помимо парков, которые стали открытыми для посетителей, по всему городу начали включать фонтаны. В частности, любующихся водой горожан уже можно увидеть в сквере у Площади Революции и у городского вокзала.

Скоро здесь также будет свет Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Скоро здесь также будет светФото: Ирина ФАДЮШИНА

При этом, у центрального фонтана даже вечером уже достаточно многолюдно. И это несмотря на то, что на Площади Революции еще не включили светомузыку, что, впрочем, по словам главы Советского района Владислава Макарова, скоро может измениться.

— Мы составили целый плейлист песен военных лет. Всего мы подобрали 25 мелодий, которые должны будут играть до Парада Победы. Пока мы их планируем запустить вместе со светом 1 июня, однако для этого нам нужно проконсультироваться с городской администрацией. Фонтан привлекает людей, поэтому нужно решить: или показать красоту, или позаботиться о здоровье граждан, — рассказал чиновник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Сфотографировали непогоду, пострадали от стихии? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексей Текслер рассказал Владимиру Путину о помощи вчерашним студентам
Пора растений: с челябинских клумб начали убирать цветастую щепу
Выходим из изоляции: в Челябинске начали запускать фонтаны
В Челябинской области смягчили приговор куратору групп смерти
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
Необычная находка: в челябинском бору нашли надгробье XIX века
В разгар сезона клещей челябинцы столкнулись с дефицитом иммуноглобулина
Райффайзенбанк предупреждает о новой схеме фишинга
Коронавирус внес коррективы: Владимир Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС
Опасная магия: магнитогорская прокуратура требует заблокировать сайт про фей
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
В России больше денег: финский тренер «Трактора» рассказал о работе в Челябинске
60 ударов топором: жительницу Миасса осудили за нападение на человека
Количество зараженных коронавирусом в Кургане на 27 мая 2020 года: почти 200 случев
Пить можно? Роспотребнадзор проверил качество воды в Челябинске
Сбербанк в Челябинской области с конца апреля выдал150 кредитов по программе льготной ипотеки
Защита от охотников: минэкологии обратились в суд из-за границ челябинского нацпарка
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для клиентов из сегмента микро бизнеса
В Челябинске поймали находившегося в федеральном розыске автолюбителя
В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проходят обыски
Дело сына депутата, сбившего насмерть семейную пару в Челябинской области, передали в суд
В Челябинске женщина напала на полицейского, который попросил ее надеть маску
ВТБ Лизинг предлагает новый SKODA RAPID с выгодой до 7%
Количество погибших от коронавируса в Челябинской области на 27 мая 2020 года: еще две смерти
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 27 мая 2020 года: статистика продолжает расти
Жители Челябинской области перестали давать взятки гаишникам