Как в Москве пройдет перенесенный Парад Победы

27 Май 2020 2020-05-27T19:26:04+03:00

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Коронавирус вносит свои коррективы во все сферы жизни. Так, из-за развития инфекции пришлось перенести Парад Победы с 9 мая на 24 июня и предпринять дополнительные меры предосторожности. О них узнали журналисты KP.ru.

Несмотря на необходимость соблюдения социальный дистанции, парадные колонны будут идти как обычно — плотно. Чтобы обеспечить это за здоровьем всех парадников будет следить корпус военных врачей. Тех солдат, которые больны COVID-19, заменят ребята из резерва. Кроме того, военных из округов, где ситуация с коронавирусом по прежнему остается тяжелой, призывать в Москву не будут — их заменят служащими из Западного военного округа и московского гарнизона.

При этом, особых изменений в плане техники и подготовки не предвидится. К параду готовились еще с февраля, однако несколько тренировок все же пройдут в Подмосковье. Правда, вопрос с ветеранами, пока остается нерешенным — сейчас идут обсуждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU