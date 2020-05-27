Прирост пациентов с коронавирусом на Южном Урале вновь увеличился

27 Май 2020 2020-05-27T19:43:25+03:00

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На раннее утро 27 мая количество зараженных в регионе достигло 2356 человек. Однако едва подумаешь о снятии режима самоизоляции, как снова усиливается прирост пациентов с коронавирусом. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», вот уже какой день на Южном Урале своеобразные качели: в воскресенье и понедельник +38 и +47, вчера и сегодня +72 и +82.

— Пороха в пороховницу добавила вспышка заболеваемости в челябинском летном училище. Если коротко, то один курсант лежит в стационаре, 12 — в отдельной казарме (болезнь протекает без осложнений). Минобороны в курсе. Неприятность, конечно. Однако индуцировать на излишнее беспокойство и нагнетать обстановку слухами о спартанских условиях лечения в казарме мы бы не стали, — уточняют авторы «Челябушки». — Да и в действиях военных врачей сомнений нет, ведь это не художественная самодеятельность, с ковидом они работают по схемам минздрава.

Тем не менее Челябинск, вместе с жителями, начинает выходить из режима самоизоляции. Помимо парков, которые стали открытыми для посетителей, по всему городу начали включать фонтаны.

ИСТОЧНИК KP.RU