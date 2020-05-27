Текслер рассказал Путину, когда восстановится экономика Южного Урала

27 Май 2020 2020-05-27T19:50:04+03:00

В Челябинской области базовые предприятия работали и в период ограничений. Фото: Андрей АБРАМОВ

На совещании при президенте России говорили о ситуации на рынке труда

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В среду, 27 мая, губернатор Челябинской области участвовал в ВКС-совещании при президенте России. Речь шла о ситуации на рынке труда, восстановлении экономики.

Алексей Текслер сообщил, что на Южном Урале, регионе промышленном, и в период ограничительных мер базовые предприятия работали. При строгом соблюдении санитарно-гигиенических мер.

Перед правительством региона Текслер ставит задачу вернуть уровень экономики во II полугодии на «доковидный» уровень.

Озвучил губернатор предложения по «донастройке» системы поддержки.

— Первое: востребованность выплаты в три тысячи рублей на ребенка. Мы предлагаем распространить ее на тех, кто был без работы и до 1 марта, на индивидуальных предпринимателей, потерявших статус. Поддерживаем увеличение в три раза минимального размера пособия по безработице на три месяца, — сказал губернатор.

Актуальная тема — поддержка моногородов: их в регионе 16. Текслер предложил распространить меры поддержки на градообразующие предприятия, аналогичные принятым в отношении системообразующих. Важно обеспечить их доступ к антикризисным банковским продуктам.

Важно продлить на один - три года льготы резидентам территорий опережающего развития, статус которых присвоен некоторым моногородам.

Владимир Путин одобрил прозвучавшие предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU