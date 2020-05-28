Вероятно, что саммиты ШОС и БРИКС на Южном Урале перенесут на осень

28 Май 2020 2020-05-28T06:16:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Саммиты БРИКС и ШОС перенесены на более поздний срок в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Кремля. Даты будут известны «в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом». Ранее запланированные даты: с 21 по 23 июля.

— Очевидно, челябинских мероприятий в рамках саммитов данное решение тоже коснется. В списке их больше 20 с участием трех тысяч человек. В частности, деловой, научный, женский форумы, спортивные игры, встречи министров культуры, транспорта и так далее, — сообщает городской телеграм-канал «Челябушка». — Разумно было бы сдвинуть программу на глубокую осень, а возможно и сократить ее с минимальным ущербом для имиджа устроителей. К октябрю, вероятно, гостевые маршруты и центр Челябинска все-таки озеленят, приведут в божеский вид, в этом смысле перенос сыграет нам на руку. Хорошо, что о полной отмене мероприятий речи нет — значит, и опытом участники обменяются, и планируемые соглашения подпишут.

ИСТОЧНИК KP.RU