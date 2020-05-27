Как быть кошатникам: в России впервые подтвержден COVID-19 у кошки

27 Май 2020 2020-05-27T20:07:04+03:00

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Теперь как в Китае: в России зарегистрировали первый подтвержденный случай заражения кошки коронавирусом. Однако нужно ли теперь любителям домашних питомцев остерегаться кошек и собак? Спойлер: совсем нет.

По словам заслуженного ветеринарного врача РФ и президента Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергея Середы, на данный момент нет ни одного зафиксированного случая передачи коронавируса от животного к человеку. Как отметил эксперт, даже за здоровье питомца не стоит переживать — у кошки нет клинических проявлений.

— Вирус находится в организме кошки, но заразиться от кошки и заболеть новой коронавирусной инфекцией человек не может. На сегодняшний день исследователи говорят о том, что животное, у которого выявлен SARS-CoV-2, является биологическим тупиком, — цитируют слова эксперта журналисты KP.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU