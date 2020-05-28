Погода в Челябинске на 28 мая 2020: что прогнозируют на сегодня синоптики

28 Май 2020 2020-05-27T20:42:46+03:00

Погода в Челябинске на 28 мая 2020 будет жаркой, но ветренной Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Четверг, 28 мая в Челябинске будет жарким. По данным синоптиков челябинского гидрометцентра, сегодня днем в городе ожидается +28..+30 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Возможен небольшой дождь. Ночью столбик термометра опустится до +11...+13 градусов.

В городах области пройдут кратковременные дожди, грозы. Возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на западный 5-10 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха +25..+30, на юге до +34 градусов. Ночью похолодает до +9,+14, в горах и низинах -до +5.

Такой будет погода в Челябинске на 28 мая 2020. О том, какие сюрпризы приготовила «небесная канцелярия» на июнь, читайте в нашем материале.

А между тем, в южноуральской столице начали работать фонтаны. Будет ли работать светомузыкальный фонтан на площади Революции и какой на этот раз подготовили плейлист, — мы поговорили с главой Советского района Владиславом Макаровым.

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ИСТОЧНИК KP.RU