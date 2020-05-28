2020-05-28T07:00:49+03:00
Спорт

Взяли на роль лидера: челябинский «Трактор» подписал контракт с Алексеем Бывальцевым

Сначала контракт заключили на год, но вскоре решили продлить
Алексей МИКУШИН
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Бывальцев подписал контракт с «Трактором» на два сезона. Фото пресс-служба ХК «Трактор».Бывальцев подписал контракт с «Трактором» на два сезона. Фото пресс-служба ХК «Трактор».
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Черно-белые продолжают формировать состав, приглашая все новых и новых игроков. Уже подписаны более десятка новичков. Ранее было объявлено о подписании однолетнего соглашения с нападающим, воспитанником магнитогорского хоккея Алексеем Бывальцевым, но позже решили продлить этот контракт на два сезона. По некоторой информации его зарплата в «Тракторе» без учета премиальных будет составлять 25 млн рублей в год.

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В минувшем сезоне 26-летний Бывальцев играл за питерский СКА под началом нынешнего тренера «Трактора» Анвара Гаитятулина и подмосковный «Витязь». В 56 матчах он забросил пять шайб и сделал 21 результативную передачу. В 2018 году Бывальцев «засветился» в составе сборной России на этапе Евротура в Швеции. Всего за национальную и олимпийскую сборные нападающий сыграл 11 матчей и отметился 5 (1+4) очками. Он бронзовый призер чемпионата России-2019, участник «Матча всех звезд КХЛ» 2018 года.

В интервью официальному сайту клуба Бывальцев рассказал, что вместе с супругой они живут в Санкт-Петербурге. В Магнитогорске у него мама и все родные. Теперь они смогут чаще бывать на его матчах в Челябинске. Ответил и на вопрос о том, что гендиректор «Трактора» Иван Савин видит в нем лидера команды.

— Это точно не давление, это доверие, которое мне нужно оправдать. И я буду всё делать, чтобы никого не разочаровать, — отреагировал Бывальцев

Алексей Бывальцев рассказал, что сейчас в период пандемии коронавируса он тренируется исключительно дома на тренажерах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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