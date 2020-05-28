«В Москве начался — в Москве и закончится»: эпидемиолог о пике эпидемии коронавируса в России

28 Май 2020 2020-05-28T05:56:02+03:00

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Уже несколько дней количество новых заболевших коронавирусом в России в несколько раз меньше количества выздоровевших. Можно ли говорить, что пик пандемии в России пройден? На этот вопрос ответил врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Николай Филатов, сообщает сайт KP.RU.

— Ситуация, в общем-то, неплохая, и в начале июня она будет более активно улучшаться. Если не будут собирать стариков в регионах, никакого дополнительного пика там не будет. Пик закончится в Москве. Он начался в Москве и закончится в Москве. Для капельных инфекций основная роль — скученность, плотность населения. У нас второго такого региона в России с такой плотностью нет. Даже Санкт-Петербург по плотности уступает Москве намного. Поэтому не надо говорить, что там будет какой-то всплеск. Ничего не будет, никакого всплеска, — полагает Филатов.

Также врач-эпидемиолог считает, что вакцина от коронавируса не будет очень востребованной.

— Уже делали вакцину против MERS — остановили производство. Почему? Потому что оказалась невостребованной. Не нужна. Нет больных. И с этим COVID-19 будет то же самое. Конечно, хорошо, что мы будем иметь вакцину против этого вируса, но необходимость в ней будет сведена к минимуму, — говорит Филатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU