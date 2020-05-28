Красавица из Кургана попала в тройку самых сексуальных девушек России по версии популярного мужского журнала

28 Май 2020 2020-05-28T07:43:23+03:00

Какие снимки в итоге могут довести ее до победы (фото)

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Красавица из Кургана Анастасия Соболевская поднялась на второе место в конкурсе Miss MAXIM 2020.

Для участия в конкурсе девушкам нужно было выложить в в социальных сетях фотографию с определенным хештегом. Дальше организаторы сами выбирали участниц и помогали им заполнить анкету.

Анастасия Соболевская. Фото, присланное на конкурс.

Сотню девушек, что набрали большое количество зрительских голосов, в июле этого года пригласят в Москву на фотосессию. По ее итогам редакцию мужского журнала MAXIM выберет десять претенденток на победу. А победительница украсит собой обложку сентябрьского номера журнала MAXIM. У Анастасии пока есть все шансы поехать в Москву и даже попасть в десятку.

Совсем другая, но тоже красивая. Фото, присланное на конкурс.

Если хотите поддержать девушку, голосуйте за нее на странице Miss MAXIM 2020. А мы покажем вам лучшие фото красавицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU